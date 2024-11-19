Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:44

Майкл Пэйдж: «Мы устроим с Шарой Буллетом хороший размен в стойке»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец UFC Майкл Пейдж поделился мнением о потенциальном бое с россиянином Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет).

«Скорее всего, это будет бой в стойке, а я считаю себя лучшим ударником в UFC. Шара непредсказуемый и очень быстрый. Некоторые вещи, которые он выбрасывает, понятно, что он это отрабатывал, типа того двойного бэкфиста, но иногда создается впечатление, что он сам не знает, что будет делать в следующий момент. Шара верит в свою ударную технику, и если он не будет бороться — отлично, мы устроим с ним хороший размен в стойке», — сказал Пэйдж в интервью Red Corner MMA.

Ранее сообщалось, что Шара Буллет планирует провести бой с Пейджем 1 февраля 2025 года.

На счету 30-летнего Магомедова 15 побед и ни одного поражения в MMA. 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби он нокаутировал Армена Петросяна.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). «Грузины должны быть благодарны России за защиту». Шара Буллет: ответ Двалишвили, мигранты, «красная линия» Швеции

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
В США назвали разрешение Украине наносить удары вглубь РФ антиконституционным
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
Овечкин сделал дубль и досрочно закончил матч из-за травмы
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Сегодня
Вчера
Неделя