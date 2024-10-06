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Сегодня, 11:47

Медведев рассказал, как Анкалаев может победить Перейру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец лиги RCC Борис Медведев оценил шансы Магомеда Анкалаева в возможном поединке против бразильца Алекса Перейры.

«С Анкалаевым будет тяжело для Перейры. Но Магомед найдет ключики в борьбе. А если Алекс забьется от борьбы, тогда его можно будет победить», — цитирует Медведева MMA.Metaratings.

32-летний Анкалаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он владел титулом чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Также имеет достижения в боевом самбо и любительском ММА, чемпион мира, мастер спорта России международного класса. Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе.

Источник: MMA.Metaratings
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
ММА

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