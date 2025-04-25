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Сегодня, 15:31

Дакаев: «Махачеву будет рискованно размениваться в стойке с Топурией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев поделился мнением о возможном поединке между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Интересный бой. Это уже второй чемпион полулегкого веса для Махачева. Бой будет в одну сторону, потому что у Ислама борьба на другом уровне. Его победа. Александр Волкановски хорошо защищался, но сам проиграл в стойке. И надо учитывать, что Топурия бьет сильно. Как угодно может быть. Бой легким не будет для обоих. Размениваться кулаками в стойке будет рискованно», — приводит слова Дакаева MMA.Metaratings.ru.

Топурия, ранее освободивший пояс в полулегком весе, продолжит карьеру в легкой весовой категории. В его активе 16 побед и ни одного поражения. Ислам Махачев одержал 26 побед и потерпел 1 поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Илия Топурия
Ислам Махачев
Мехди Дакаев
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