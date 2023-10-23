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Сегодня, 12:10

Хавьер Мендес: «Махачев переведет вниз олимпийского чемпиона по борьбе»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что хочет увидеть бой чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1) и Колби Ковингтона (17-3).

«У Ислама очень светлое будущее, — начал Мендес в интервью «СЭ». — Он рассматривает возможность перехода в полусредний вес. Он поднимется в весе и может подраться с Колби. Я хочу, чтобы Колби победил [Леона] Эдвардса и стал соперником Ислама, потому что Колби много болтает.
Он говорит что-то из разряда «американская борьба против дагестанской». Но у нас не борьба, а MMA. Можешь взять олимпийского чемпиона из США и поставить его против Ислама, и что будет, как думаешь? Этот медалист будет переведен вниз. Это MMA, не борьба. Вдобавок скажу, что среди спарринг-партнеров Ислама есть серебряный призер Олимпиады-2020 [Магомедхабиб Кадимагомедов], этот парень победил великого американца Кайла Дейка со счетом 10:0. Так что не говорите мне, что у Алдуманапа нет топовых борцов».

Махачев в реванше c действующим чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ковингтон подерется с Леоном Эдвардсом (21-3) на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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