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Сегодня, 14:07

Хавьер Мендес: «Умару уже предложили бой с Двалишвили»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что следующим за титул в легчайшем весе подерется Умар Нурмагомедов (18-0).

«Этот поединок обещает быть захватывающим, ведь он пройдет в разных стилях: в стойке и на земле. На мой взгляд, мы более искусны в стойке, а на земле мы сильнее. Насколько мне известно, UFC уже сделал предложение, и теперь вопрос в том, удастся ли им договориться. Никто не знает, что происходит за кулисами», — сказал Мендес Submission Radio.

Мераб Двалишвили (18-4) победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Хавьер Мендес

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