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Сегодня, 19:05

Мендес заявил, что Умар не предупредил его о переломе руки во время боя с Двалишвили

Сергей Ярошенко
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Хавьер Мендес, тренер Умара Нурмагомедова, заявил, что бой против Двалишвили мог пройти по другому сценарию.

«Если бы он сказал мне, что сломал руку, мы бы изменили план на бой. Хабиб и я полностью изменили бы план, потому что Хабиб является отличным угловым. Он один из величайших. Умар нам не сказал. Это показывает, какой он воин. Но если бы он сказал, то мы бы поменяли тактику. Зачем нам делать то, что мы сделали, заставляя его работать сломанной рукой, если бы мы знали об этом. Это было бы глупо. Я бы заставил его больше работать ногами. Сохранять дистанцию, продолжать наносить удары ногами. Он хорош в этом», — циитирует Мендеса MMAJunkie.

В бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей, поединок продлился все пять раундов. Для россиянина это первое поражение в карьере.

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
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