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Сегодня, 13:22

Менеджер Алексеевой отреагировал на арест таджикского мигранта, едва не сбившего Ирину в Челябинске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Менеджер бойца UFC Ирины Алексеевой Александр Скаредин прокомментировал инцидент с подрезавшим ее на дороге таджикским мигрантом.

«Знаю про этот инцидент с самого начала. Я не специалист в миграционной политике, но, мне кажется, что если человек, который живет в нашем обществе, демонстративно нарушает порядок и устои этого общества, то должны быть санкции, потому что у людей должен быть стимул не делать плохо», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что в Челябинске арестовали уроженца Таджикистана, который едва не сбил Алексееву. После ареста появилось видео, как он извиняется за свой поступок.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ирина Алексеева
UFC
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