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Сегодня, 14:25

Менеджер Анкалаева сообщил, что спортсмен проведет следующий поединок за чемпионский титул UFC

Камила Абдурахманова
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Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы российского бойца Магомеда Анкалаева, сообщил, когда его клиент проведет следующий поединок в UFC.

«Анкалаеву предложили три даты: в декабре, феврале и марте, — сказал Магомедов. — Он принял все три даты. И сейчас ждем подтверждение, тут уже у чемпиона какие-то проблемы появились. Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой, только за титул. Но если Перейра слетит на какой-то длительный срок, то вариант с временным титулом рассматривается. Но на данный момент это Перейра», — приводит слова Магомедова ТАСС.

На счету 32-летнего Анкалаева 20 побед в ММА, 1 поражение и 1 ничья, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Магомед Анкалаев

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