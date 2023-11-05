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Сегодня, 14:55

Менеджер Анкалаева: «Бой между Магомедом и Джонни состоится в конце этого или начале следующего года»

Менеджер Анкалаева заявил о скором реванше против бразильца Джонни Уокера
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Менеджер российского бойца смешанного стиля Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов заявил о скором проведении повторного поединка между его подопечным и бразильцем Джонни Уокером.

«Уже на неделе будет объявлено о новом бое. Он пройдет в конце этого или начале следующего года», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Первый поединок прошел 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, нанесенного россиянином.

31-летний Анкалаев провел в профессиональном ММА 20 боев, одержал 18 побед (10 нокаутом), в 2 потерпел поражения.

Ровесник россиянина Джони Уокер провел 28 поединков, одержал 21 победу (16 нокаутом), потерпел 7 поражений (4 нокаутом).

Источник: https://tass.ru/sport/19207487
Магомед Анкалаев
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