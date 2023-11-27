Менеджер «Белаза» назвал условия контракта бойца с Ural FC и имя первого соперника

Артем Лобанов, менеджер белорусского бойца среднего веса Владислава Ковалева по прозвищу «Белаз», прокомментировал подписание контракта с Ural FC и назвал ближайших соперников для Ковалева.

«Влад подписал с Ural FC контракт на шесть боев за полтора года. В основном он будет проводить поединки по ММА, но ряд противостояний пройдет по боксу в ММА-перчатках. Дебют состоится на турнире 9 декабря в Москве в поединке с бразильцем Велдоном де Оливейрой. Также мы хотим организовать в Ural FC громкие поединки с Вячеславом Василевским, Куатом Хамитовым в Казахстане, Марифом Пираевым. По сравнению с последними боями Влада условия лучше, чем в Hardcore в три раза и в полтора раза лучше, чем они нам предлагали», — приводит слова Лобанова MMA.Metaratings.ru.

Осенью 2023 года чемпион Hardcore в среднем весе Владислав Ковалев оставил пояс вакантным и покинул организацию, подписав контракт с Ural FC. Последний поединок в рамках Hardcore Ковалев провел на сентябрьском турнире по правилам ММА.