Менеджер Царукяна заявил, что переговоров о бое против Махачева нет из-за дисквалификации

Менеджер бойца Армана Царукяна Саят Абдрахманов заявил, что дисквалификация спортсмена не позволяет проводить переговоры по бою против действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Пока вопрос с отстранением не закрыт, никаких разговоров об организации этого боя не будет», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Царукян напал на фаната во время выхода на бой турнира UFC против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию. Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала более 30 тысяч долларов гонорара Царукяна, также боец был дисквалифицирован.