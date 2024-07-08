Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:30

Менеджер Чимаева оправдался за скам-криптовалюту SMASH: «Хочу извиниться перед всеми»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Махди Шаммас, менеджер 11-го номера рейтинга UFC в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0), прокомментировал ончейн-исследование, в котором сказано, что продвигаемая Чимаевым криптовалюта SMASH хранится у инсайдеров и кошельков разработчиков, что вызывает опасения по поводу инсайдерской торговли.

«Я хочу прокомментировать недавнюю ситуацию, связанную со SMASH. Ко мне обратились люди, которые представились фанатами моего клиента, Хамзата Чимаева. Они попросили меня записать короткое видео, рекламирующее их продукт. Я согласился на эту просьбу.

Сейчас я понимаю, что, возможно, меня ввели в заблуждение. Хамзат не был вовлечен в эту ситуацию и знает о ней не больше вас. Новости действительно не очень хорошие, и сейчас я ищу объяснения от ответственных лиц.

Я хочу извиниться перед всеми, кого это коснулось. Если бы я мог вернуться в прошлое и поступить иначе, я бы так и сделал. Спасибо за понимание. Я буду держать вас в курсе развития событий", — написал менеджер бойца в соцсетях.

SMASH — это мемкоин, созданный на базе блокчейна Solana. Согласно анализу известного ончейн-исследователя ZachXBT, до 78% токенов SMASH были куплены инсайдерами и кошельками, связанными с командой разработчиков. Это вызвало опасения, что цены на токены могут быть искусственно завышены.

Хамзат Чимаев
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
Сеул предложил Москве сделать выбор между двумя Кореями
С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Рой Джонс-младший хочет провести поединок против Федора Емельяненко

Анкалаев отреагировал на желание Перейры перейти в бокс