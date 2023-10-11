Менеджер Чимаева опроверг отмену поединка против Косты

Махди Шаммас, менеджер бойца Хамзата Чимаева, сообщил, что бразилец Пауло Коста пока не снялся с поединка на турнире UFC в Абу-Даби.

«Пока бой не отменен. Мы ждем официальных решений», — приводит ТАСС слова Шаммаса.

Коста в преддверии поединка получил травму и перенес операцию на локте. Спортсмен отмечал, что ему наложили 10 швов. Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой Косты и Чимаева под вопросом.

Поединок запланирован на 21 октября. На счету 29-летнего Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА. В активе 32-летнего Косты 2 поражения при 14 победах.