Голландский менеджер Емельяненко: «Федор отказался драться с Алистаром Оверимом»

Бывший менеджер Федора Емельяненко (40-7) Апи Эхтельд заявил, что Емельяненко не хотел драться с Алистаром Оверимом (47-19). Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Вы как-то сказали, что Федору плевать, с кем драться. Он хоть раз говорил — с этим парнем я пока не готов биться?

— Однажды он отказался подраться с бойцом — это был Алистар Оверим. В Strikeforce. Он принял это решение, и вся команда поддержала его.

— Когда планировали организовать бой Федора с Оверимом, вы говорили, что Алистар должен пройти допинг-тест. А кто хотел заставить Оверима сделать это?

— Я думаю, Атлетическая комиссия. В Японии у нас была возможность подраться с Оверимом в Glory, но этого хотели не мы. Но когда ты просишь меня драться, а я думаю, что ты что-то употребляешь, я скажу нет. Потому что или все употребляют, или никто, это нужно контролировать.

Ранее Оверим подтвердил, что Емельяненко трижды отказывался от поединка с ним.