Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:08

Голландский менеджер Емельяненко: «Федор отказался драться с Алистаром Оверимом»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший менеджер Федора Емельяненко (40-7) Апи Эхтельд заявил, что Емельяненко не хотел драться с Алистаром Оверимом (47-19). Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Вы как-то сказали, что Федору плевать, с кем драться. Он хоть раз говорил — с этим парнем я пока не готов биться?

— Однажды он отказался подраться с бойцом — это был Алистар Оверим. В Strikeforce. Он принял это решение, и вся команда поддержала его.

— Когда планировали организовать бой Федора с Оверимом, вы говорили, что Алистар должен пройти допинг-тест. А кто хотел заставить Оверима сделать это?

— Я думаю, Атлетическая комиссия. В Японии у нас была возможность подраться с Оверимом в Glory, но этого хотели не мы. Но когда ты просишь меня драться, а я думаю, что ты что-то употребляешь, я скажу нет. Потому что или все употребляют, или никто, это нужно контролировать.

Ранее Оверим подтвердил, что Емельяненко трижды отказывался от поединка с ним.

Александр Емельяненко
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов
Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Олейник не включил действующих бойцов UFC в топ лучших грепплеров в истории

Чжан Чжилэй рассказал, когда вернется на ринг