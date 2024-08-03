Менеджер Хабиба: «Одна из Арабских стран предлагала и бой и схватку — все, что угодно, лишь бы он там выступил»

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, рассказал о предложениях Хабибу по поводу возобновления карьеры.

«Одна из Арабских стран делала Хабибу предложение. Не знаю, насколько они были серьезны в своих намерениях. Но предлагали они крупные суммы. Они предлагали и бой и схватку — все, что угодно, лишь бы он там выступил. Суммы назывались очень большие, но не могу говорить за верность этого. И репутация всего этого там неизвестна, поэтому не стал углубляться в этот вопрос», — цитирует Sport24 Магомедова.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, одержав 29 побед в 29 боях.