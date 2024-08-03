Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:19

Магомедов: «У Макгрегора гештальт после поражения от Хабиба»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал критические высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.

«Конечно, хотелось бы побить Конора еще раз. Бывает такое, когда собачка лает, надо пнуть ее, чтоб успокоилась. А так, кто его всерьез воспринимает? Кто есть Конор? Да, он заработал много денег. Можно принимать критику, если она идет от человека, к которому у тебя есть уважение, симпатия и признание. Или если человек мудрый, справедливый и правильный. Ничто из этого не относится к Конору. Макгрегор — просто шоумен. У него есть незакрытый гештальт после поражения от Хабиба. Этот бой его, видимо, постоянно гложет и не дает покоя. Его позиционировали, как великого и недосягаемого, а его просто зачморили», — цитирует Sport24 Магомедова.

7 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом.

Конор Макгрегор. Макгрегор пообещал выкупить дом Хабиба
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Во Франции не исключают инцидентов на Олимпиаде из-за убийства лидера ХАМАС
Анхелю Ди Марии и его семье угрожают расправой в родном Росарио
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Хабиба: «Одна из Арабских стран предлагала и бой и схватку — все, что угодно, лишь бы он там выступил»