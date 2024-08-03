Менеджер Махачева: «UFC запросто могут организовать бой Исламу против Конора»

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Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, считает, что UFC может организовать поединок против ирландца Конора Макгрегора.
«UFC запросто могут организовать бой Махачеву против Конора. Это кассовая история. Но я не верю, что Конор вообще вернется в бои. Мне многие говорили, что он тренируется, уверяли, что он вернется перед объявленным боем с Чендлером, но я думал, что не вернется он.
Даже если у него есть желание вернуться, то он не сможет этого сделать, если не оставит ту жизнь, которая у него сейчас. У него много травм, потому что организм не готов к таким нагрузкам», — цитирует Sport24 Магомедова.