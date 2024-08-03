Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 01:31

Менеджер Махачева: «UFC запросто могут организовать бой Исламу против Конора»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, считает, что UFC может организовать поединок против ирландца Конора Макгрегора.

«UFC запросто могут организовать бой Махачеву против Конора. Это кассовая история. Но я не верю, что Конор вообще вернется в бои. Мне многие говорили, что он тренируется, уверяли, что он вернется перед объявленным боем с Чендлером, но я думал, что не вернется он.

Даже если у него есть желание вернуться, то он не сможет этого сделать, если не оставит ту жизнь, которая у него сейчас. У него много травм, потому что организм не готов к таким нагрузкам», — цитирует Sport24 Магомедова.

Источник: Sport24
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Андреева и Шнайдер высказались о выходе в финал Олимпиады-2024
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: время начала боя UFC и где смотреть трансляцию

Менеджер Хабиба: «Одна из Арабских стран предлагала и бой и схватку — все, что угодно, лишь бы он там выступил»