Менеджер Махачева: «UFC запросто могут организовать бой Исламу против Конора»

Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, считает, что UFC может организовать поединок против ирландца Конора Макгрегора.

«UFC запросто могут организовать бой Махачеву против Конора. Это кассовая история. Но я не верю, что Конор вообще вернется в бои. Мне многие говорили, что он тренируется, уверяли, что он вернется перед объявленным боем с Чендлером, но я думал, что не вернется он.

Даже если у него есть желание вернуться, то он не сможет этого сделать, если не оставит ту жизнь, которая у него сейчас. У него много травм, потому что организм не готов к таким нагрузкам», — цитирует Sport24 Магомедова.