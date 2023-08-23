Менеджер Калмыкова поделился мыслями о поединке между бойцом и Саакяном

Известный менеджер бойцов Виталий Тарасов, представляющий интересы Мухаммада Калмыкова, поделился мыслями о поединке между «Киборгом» и Грачиком Саакяном.

«Мы не выбирали соперника, сейчас нам важно вернуться. Знаю, что Грачик серьезно готовится, до этого у него слетали бои и он провел несколько кемпов. Если так, то отлично, значит, на бой будет заряжен и готов. Калмыков и Саакян — участники первого сезона, думаю, зрителю будет это интересно. К слову, мы изменили многое в подготовке «Киборга». У нас новый тренер, теперь Мухаммад тренируется в зале с Тимуром Золотым. Также планируем снизить вес, так как с лишней мышечной массой уходит подвижность и та самобытность, которая очень помогала Мухаммаду в бою. Наша цель — вернуть титул, и мы шаг за шагом будет идти к ней. Этот поединок «Киборг» всеми силами будет пытаться закончить досрочно», — приводит слова Тарасова MMA.Metaratings.ru.

Экс-чемпион Hardcore FC в среднем весе 27-летний Мухаммад Калмыков провел 14 поединков на голых кулаках. В 12-ти он одержал победы, а в двух последних боях против Владислава Ковалева и Хамзата Куриева потерпел поражения.

Грачик Саакян за свою профессиональную карьеру одержал восемь побед и потерпел семь поражений. В своем последнем поединке против Виктора Боронина Саакян одержал победу единогласным решением судей.