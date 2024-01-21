Менеджер Копылова опроверг анонс боя россиянина против Эрнандеса на UFC 298

Российский менеджер Александр Скаредин отреагировал на информацию американских СМИ о том, что Роман Копылов выйдет на замену Икраму Алискерову в поединке против американца Энтони Эрнандеса.

«Мы знаем о такой ситуации, разговариваем о возможности выступления Романа, но конкретики нет. Не считаю вероятность выхода Копылова на замену сильно высокой. Роман находится в лагере, он готов вылететь в США в любое время, но пока это (анонс) не соответствует действительности. Этот вариант мы будем прорабатывать, он в наших интересах», — цитирует Скаредина MMA.Metaratings.ru.

17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме Эрнандес должен был подраться с Алискеровым, но тот выбыл из боя из-за стафилококка.

Копылов в прошлом поединке нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября 2023-го на UFC Fight Night 227. Эрнандес 20 мая 2023-го одолел Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом в третьем раунде на UFC Fight Night 223.