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Сегодня, 13:19

Менеджер Копылова прокомментировал предстоящую схватку бойца с Исмаиловым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер российского средневеса UFC Романа Копылова Александр Скаредин прокомментировал предстоящую схватку подопечного с Магомедом Исмаиловым по правилам бразильского джиу-джитсу.

«Роман хочет оставаться активным, а до конца января в UFC заполнены все карды. Единственная возможность попасть туда — это выйти на замену. Мы находились в тесном контакте с UFC, поняли, что в ближайшие два месяца бой не получим. Появилась возможность выступить по правилам бразильского джиу-джитсу. Мы согласовали эту схватку с UFC. Мне кажется, что это хорошая история для поднятия медийки Романа на территории России. У Магомеда очень большая аудитория. Каждое его выступление приковывает внимание. Хоть Роман будет соревноваться не в родной стихии, для него это будет интересно. По договоренности с организаторами правила не оценивают позиции борцов и контроль, то есть баллы будут даваться только за попытки болевых и удушающих приемов. Хотя Магомед как базовый борец будет иметь преимущество, я вижу и спортивный интерес в этом противостоянии. Это хороший экзамен для Романа, на сколько он усилил свою подготовку в борьбе и партере. Он позволит сделать выводы, над чем работать дальше, чтобы быть успешным в UFC», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Российские средневесы Роман Копылов и Магомед Исмаилов проведут схватку по бразильскому джиу-джитсу 17 декабря на турнире ACBJJ 15. Исмаилов последний поединок провел против Ивана Штыркова по правилам бокса в марте 2023 года на турнире RCC Boxing. В этом противостоянии Магомед одержал победу решением большинства судей. Копылов в последний раз выходил на бой против Джоша Фремда в сентябре 2023 года на турнире UFC Fight Night 227. Этот поединок, который был остановлен во втором раунде, завершился в пользу Романа нокаутом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-kopylova-skhvatka-s-ismailovym-ekzamen-dlya-romana-v-borbe-i-partere-312157/
Магомед Исмаилов
Роман Копылов
UFC
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