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Сегодня, 02:44

Менеджер Крылова высказался об отмене боя с Мурзакановым

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Александр Скаредин, менеджер российского бойца смешанных единоборств Никиты Крылова, прокомментировал отмену поединка своего клиента с соотечественником Азаматом Мурзакановым на турнире UFC 309.

Поединок должен был состояться в Нью-Йорке (США) 16 ноября, однако был отменен, так как Мурзаканов за две недели до боя отказался в нем участвовать по нераскрытым причинам.

«На турнире UFC 309 бой Никиты точно не состоится. Мы провели много времени в разговоре с матчмейкером UFC. Мы не можем себе позволить уйти без боя, поэтому мы обсудили важность того, чтобы у Никиты состоялся бой и у нас есть договоренность, что организация приложит максимум усилий, чтобы в декабре у него был бой», — цитирует Скаредина Vprognoze.ru.

За свою карьеру 32-летний Крылов одержал 29 побед и потерпел 9 поражений.

Источник: Vprognoze.ru
Азамат Мурзаканов
Никита Крылов
UFC

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