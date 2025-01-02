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Сегодня, 14:05

Менеджер Махачева уверен, что россиянин мог бы стать призером Олимпиады по борьбе

Алина Савинова
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Ислама Махачева, высоко оценил навыки борьбы спортсмена.

Он убежден, что если бы Махачев поехал на Олимпиаду, то занял бы призовое место в турнире по борьбе.

«Ислам тренировался с призером Олимпиады! В тренировочном лагере ему помогал Кади, обладатель серебра Олимпийских игр. Махачев боролся с ним 25 минут подряд. Назовите мне хоть одного бойца UFC, который способен на нечто похожее», — заявил Абдель-Азиз в интервью ММА Junkie.

В ночь с 18 на 19 января Махачев проведет титульный бой против Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Инглвуде. Всего за карьеру в ММА 33-летний Махачев одержал 26 побед при одном поражении. Он также является чемпионом мира по боевому самбо.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311
Ислам Махачев
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