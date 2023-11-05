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Сегодня, 13:08

Менеджер Махачева заявил, что бойцу не интересен реванш с Оливейрой

Алина Савинова
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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца ММА Ислама Махачева, заявил, что россиянин не заинтересован в реванше против бразильца Чарльза Оливейры.

«Ислам в одностороннем порядке побил Оливейру, бой с ним не интересен. Мотивации драться с ним нет. Но настаивать на чем-либо не будем», — приводит ТАСС слова Магомедова.

Махачев и Оливейра должны были провести реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Однако бразилец получил травму, и его заменил австралиец Александр Волкановски.

Первый поединок между Махачевым и Оливейрой прошел 22 октября 2022 года. Тогда победу во втором раунде одержал российский боец. Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и 1 поражение в ММА.

Источник: https://tass.ru/sport/19207445
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
ММА
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