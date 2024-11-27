Менеджер Махачева: «Ислам пока не подписал контракт на бой с Царукяном»

Менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что контракт на поединок против Армана Царукяна еще не подписан.

«Контракты не подписаны, мы лично еще пока ничего не подписывали и не получали, но готовимся на 18 января, — сказал Магомедов «СЭ». — Начиная с сентября нам озвучили дату, мы ее приняли и конкретного подтверждения по сопернику пока не было. Мы предполагаем, что это будет Арман Царукян».

Ранее сообщалось, что бой Ислама Махачева с Арманом Царукяном возглавит турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе.