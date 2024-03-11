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11 марта, 12:22

Саят Абдрахманов: «К Мовсару абсолютно несправедливое отношение со стороны UFC»

Давид Хачатрян
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Саят Абдрахманов, менеджер пятого номера рейтинга полулегкого веса UFC Мовсара Евлоева (18-0), объяснил, почему руководство лиги пытается притормозить россиянина.

«К Мовсару, я считаю, абсолютно несправедливое отношение со стороны руководства, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ». — То заявление, которое сделал Дана Уайт после его предыдущего боя [с Арнольдом Алленом], что, мол, это был самый скучный бой [турнира] и так далее, это абсолютно не имеет под собой никаких оснований. Я считаю, что это был самый лучший бой главного карда того турнира. И все это делается, я думаю, специально. Они понимают, что Мовсар следующий, но им это невыгодно. Им невыгодно, чтобы Мовсар был претендентом, чтобы Мовсар был чемпионом. И они пытаются его чуть притормозить.

Что в такой ситуации надо делать? Сейчас мы постараемся выбить ему еще один бой. Есть еще одна возможность доказать, что они не правы, заставить их взять свои слова обратно. Главное — уверенно так же идти дальше, и рано или поздно шанс будет, и я не сомневаюсь, что Мовсар им воспользуется».

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Мовсар Евлоев
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