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Менеджер Петра Яна — о реванше с Двалишвили: «Это будет совершенно другой поединок с обоих сторон»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (18-5) Саят Абдрахманов в интервью «СЭ» заявил, что россиянин покажет совсем другой бой в реванше с Мерабом Двалишвили (18-4).

— В реванше Петр за счет чего мог бы добиться другого результата с Мерабом, если мы предположим, что он выйдет здоровым? Как ты видишь этот бой?

— Ну, по первому бою какие выводы можно сделать? Несмотря на серьезную травму, Петр все равно защитился от огромного количества тейкдаунов. Но при этом мы видели, что работоспособность, постоянное давление Мераба создали проблемы. Поэтому, возможно, и у Мераба были травмы, мы слышали это. Поэтому если реванш состоится, я думаю, это будет совершенно другой поединок с обоих сторон. Не сомневаюсь, что это будет яркий, зрелищный поединок, в отличие, допустим, от реванша Мераба с Шоном.

— Хочется надеяться, что Петр не будет делать большие промежутки между кэмпами. То есть он должен сейчас быстро вернуться в зал.

— Да, Петр сделал выводы, сделал работу над ошибками. Было понятно, что все травмы были из-за этих простоев.

23 ноября на турнире UFC в Макао Петр Ян единогласным решением судей выиграл у бразильца Дейвесона Фигередо.

В марте 2023 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе Петр Ян единогласным решением судей уступил действующему чемпиону дивизиона Мерабу Двалишвили.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА

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