Менеджер Петра Яна рассказал, состоится ли титульный реванш с Двалишвили

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, сделал заявление о возможном реванше с действующим чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили.

«Что дальше для Петра? Будет ли бой за пояс? На самом деле там много факторов. Многое будет зависеть и от календаря UFC, от тайминга, от доступности соперников. Поэтому посмотрим. Самое главное — это то, что Петр сделал серьезную заявку, кинул свое имя в корзину претендентов. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Петр все сделал, что от него требовалось. Мераб тоже высказал свое желание [провести реванш]. Посмотрим», — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ».

Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2023 года в Лас-Вегасе — Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

23 ноября на турнире UFC в Макао Петр Ян единогласным решением судей выиграл у Дейвесона Фигередо.