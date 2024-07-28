Менеджер Пимблетта назвал его самым популярным британским бойцом: «Никто и близко не сравнится»

Грэм Бойлен, менеджер бойца UFC Пэдди Пимблетта, прокомментировал рейтинг самых популярных спортсменов промоушена.

«В Великобритании никто и близко не сравнится с Пэдди по популярности. В UFC других таких просто нет. Это факт — никто не обладает той же узнаваемостью. Причем я учитываю как положительное отношение, так и отрицательное. Любая аналитика — комментарии, просмотры соцсетей, статистика — все говорит в пользу Пэдди», — цитирует Бойлена MMA Junkie.

На счету 29-летнего Пимблетта 21 победа при трех поражениях в карьере. В своем следующем поединке британец выйдет в октагон против Бобби Грина на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия).