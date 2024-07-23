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Допинг

Сегодня, 03:06

Менеджер Алексеевой о выявленном допинге: «Грешим на спортивное питание»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Скаредин, менеджер выступающей в UFC россиянки Ирины Алексеевой предположил, как допинг мог попасть в организм спортсменки.

20 июля стало известно, что 34-летняя спортсменка дисквалифицирована на 1 год за нарушение антидопинговых правил.

«Особо комментариев нет. Была одна положительная проба — грешим на спортивное питание. Остальные пробы после были чистыми. Бесполезно ли было что-то доказывать? Да, конечно. Даже если субстанция попала в тело случайно, то это все равно нарушение. Так что ждем октября», — приводит Legalbet слова Алексеевой.

Дисквалификация Алексеевой действует с 15 октября 2023 года по 15 октября 2024 года.

Источник: Legalbet
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