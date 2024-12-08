Менеджер Волкова: «В UFC сказали, что Александр остается претендентом на титул»

Сегодня, 10:06
Менеджер Александра Волкова Иван Банников заявил «СЭ», что несмотря на проигрыш раздельным решением судей Сирилу Гану, россиянин сохраняет статус претендента на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
«Все руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой «след» и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, Хантеру [Кэмпбеллу], Дане [Уайту], и они сообщили нам, что несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», — сказал Банников «СЭ».
36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.