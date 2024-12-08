Менеджер Волкова: «В UFC сказали, что Александр остается претендентом на титул»

Менеджер Александра Волкова Иван Банников заявил «СЭ», что несмотря на проигрыш раздельным решением судей Сирилу Гану, россиянин сохраняет статус претендента на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

«Все руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой «след» и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, Хантеру [Кэмпбеллу], Дане [Уайту], и они сообщили нам, что несмотря на это судейское ограбление Александра, Волков остается претендентом на титул, а не Ган», — сказал Банников «СЭ».