Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:41

Менеджер выпавшего с 10-го этажа Зайналова рассказал о состоянии бойца

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Менеджер бойца Магомеда «Венома» Зайналова Виталий Тарасов прокомментировал ситуацию с выпавшим с 10-го этажа спортсменом лиги Hardcore в Ростове-на-Дону.

«Я разговаривал с супругой Магомеда. С ее слов, когда это случилось, он был абсолютно трезв. Сейчас ждем, когда он полностью придет в себя и начнет говорить. Тогда и поймем наверняка, что произошло. Сейчас он в сознании и под наблюдением врачей, состояние стабильное, у него переломы ног и таза. Магомед поправится. Надеюсь, что никакой инвалидности или чего-то подобного не будет. Сейчас нужно ждать, что скажут врачи. Основное повреждение, насколько мне известно, — это ноги», — цитирует Тарасова Sport24.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-614830-menedzher-vypavshego-s-10-go-etazha-zaynalova-rasskazal-o-sostoyanii-boytsa
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ни мышц, ни менталитета. В чем проблема российского футбола?
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Фигуристка ударилась головой об лед после падения на соревнованиях
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
В Ростове-на-Дону боец ММА выпал с 10-го этажа в попытке спасти кота
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Брат Джона Джонса рассказал, перед каким боем Джон волновался и не мог заснуть

Кушанашвили рассказал о письме от Абдулманапа Нурмагомедова