Менеджер выпавшего с 10-го этажа Зайналова рассказал о состоянии бойца

Менеджер бойца Магомеда «Венома» Зайналова Виталий Тарасов прокомментировал ситуацию с выпавшим с 10-го этажа спортсменом лиги Hardcore в Ростове-на-Дону.

«Я разговаривал с супругой Магомеда. С ее слов, когда это случилось, он был абсолютно трезв. Сейчас ждем, когда он полностью придет в себя и начнет говорить. Тогда и поймем наверняка, что произошло. Сейчас он в сознании и под наблюдением врачей, состояние стабильное, у него переломы ног и таза. Магомед поправится. Надеюсь, что никакой инвалидности или чего-то подобного не будет. Сейчас нужно ждать, что скажут врачи. Основное повреждение, насколько мне известно, — это ноги», — цитирует Тарасова Sport24.