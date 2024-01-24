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Сегодня, 08:44

Доминик Рейес выбыл из боя с Карлосом Улбергом на UFC Fight Night 240, его заменит Алонзо Менифилд

Давид Хачатрян
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34-летний полутяжеловес Доминик Рейес (12-4) снялся с поединка с 33-летнего австралийцем Карлосом Улбергом (9-1) по неизвестным причинам, сообщает MMA Fighting. Рейеса заменит Алонзо Менифилд (15-3). Поединок состоится 30 марта на UFC Fight Night 240 в Атлантик-Сити, США.

Менифилд идет на беспроигрышной серии из пяти боев. В прошлом бою он победил Дастина Якоби (19-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Улберг идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он победил Да Вун Джунга (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Доминик Рейес
Карлос Улберг
UFC
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