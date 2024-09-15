Двалишвили: «Умар не из России, он из Дагестана»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) заявил, что у него не будет такой же ненависти к Умару Нурмагомедову (18-0), как к экс-чемпиону в легчайшем весе Петру Яну (17-5), несмотря на то, что Нурмагомедов выходит под российским флагом.

«Умар не из России, он из Дагестана. Но он все равно представляет российский флаг. Я уважаю дагестанцев, я уважаю всех в мире, но нет, у меня не будет такой же вражды с ним, как с Петром Яном», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.