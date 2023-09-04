Мераб Двалишвили: «Каждый раз, начиная с 2018 года, я вызывал на бой Шона О'Мэлли»

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) обратился к руководству лиги с просьбой дать ему бой за титул против Шона О'Мэлли (17-1).

«Каждый раз, начиная с 2018 года, я вызывал на бой Шона О'Мэлли. UFC и Шон игнорировали меня. Я говорил, что не хочу драться со своим товарищем по команде и братом Алджамейном Стерлингом. СМИ сходят с ума! Если не будет незамедлительного реванша между Стерлингом и О'Мэлли, то я следующий претендент на титул!» — написал Двалишвили в соцсети X.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.