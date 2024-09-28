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Сегодня, 17:40

Двалишвили: «Дам бой Умару после реванша с О'Мэлли»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на слова Шона О'Мэлли и Умара Нурмагомедова, которые высмеяли его предложение дать американцу незамедлительный реванш.

«О'Мэлли написал мне во вторник — продвигай реванш, — написал Двалишвили в соцсетях. — Он так уверен в своей победе, что я хочу показать ему, что могу побить его снова и снова. Я дам ему быстрый реванш в Нью-Йорке. Я не избегаю Умара — после реванша я буду драться с ним или с любым другим, кого выставит против меня UFC».

14 сентября Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей и стал чемпионом UFC.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC

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