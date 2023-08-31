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Сегодня, 11:00

Мераб Двалишвили ответил Дане Уайту: «В чем проблема?»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) ответил главе лиги Дане Уайту, который резко раскритиковал грузинского бойца за то, что тот ранее говорил, что не хочет драться за титул против Алджамейна Стерлинга (23-4).

«Я не понимаю, в чем проблема? Сейчас не стоит вопрос, кто должен бороться за титул — Алджо или я», — написал Двалишвили в соцсети X.

Накануне Уайт заявил, что если Двалишвили не стремится драться за титул, то ему следует драться в другом месте.

Двалишвили в прошлом бою победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Дана Уайт
Мераб Двалишвили
UFC
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