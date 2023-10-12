Мераб Двалишвили принял вызов Сехудо: «Я буду драться с тобой!»

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) раскритиковал бывшего двойного чемпиона Генри Сехудо (16-3) за то, что тот сказал, что Двалишвили якобы отказался подписывать контракт на бой с ним.

«Эй, Генри Сехудо, прежде всего, уважай мое имя. Контракта нет! Что я должен подписать? Раз уж Шон О'Мэлли не хочет боя с настоящим соперником, а UFC дает своему парню то, что он хочет, я буду драться с тобой! Я не сижу и не жду. Я здесь и готов к бою», — написал Двалишвили в соцсети X.

Двалишвили в прошлом бою победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Сехудо прошлый бой проиграл Алджамейну Стерлингу (23-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.