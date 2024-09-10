Двалишвили: «В Испании я бегал за девушками, и они думали, что я Конор»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) рассказал, что в Испании его почти никто не знал, хотя одна девушка приняла его за экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Я расскажу вам одну смешную историю. Я был в Испании. Я был с Илией Топурией и его братом. Конечно, я был в новой стране и бегал за девушками, знаете ли. UFC там не очень популярна. Но одна девушка узнала меня. Она сказала: «Это ты!» Я ответил: «Да! Да, это я!» Через час она сказала, что я Конор Макгрегор. Я говорю: «Да, да! Да, я Конор Макгрегор» (смеется), — сказал Двалишвили Нине Мари Даниэле.

Шон О'Мэлли (18-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.