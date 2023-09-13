Мераб Двалишвили рассказал, почему отказался драться с Умаром Нурмагомедовым

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что он должен драться за титул чемпиона, а не с бойцом, которого нет в топ-10 рейтинга дивизиона.

«После того как я побил Петра Яна, мне предложили Умара Нурмагомедова. Но у меня была травма, и почему я вообще должен драться 11-м номером рейтинга? Я этого не понимаю. Мне сделали операцию, и теперь мне не поступает никаких предложений», — сказал Двалишвили в интервью Helen Yee Sports.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.