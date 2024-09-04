Двалишвили: «Умар не заслуживает драться за титул»

Первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) считает, что экс-чемпион в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо (24-3) заслуживает боя за титул больше, чем второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0).

«Готов ли я подраться с Нурмагомедовым? Кто бы ни выиграл бой [О'Мэлли или Двалишвили], следующим должен быть Дейвесон Фигередо. Он заслужил бой за титул, потому что победил бывшего чемпиона мира и претендента на титул. У него громкое имя, а Умар победил только Кори — единственного из топ-15. Почему он заслуживает драться за титул? Он не заслуживает боя за пояс. Это мое мнение, это мой откровенный ответ. Фигередо заслуживает боя за титул больше Умара», — сказал Двалишвили MMA Junkie.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Шон О'Мэлли (17-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.