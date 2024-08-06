Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:10

Двалишвили: «В UFC продвигают Умара только потому, что он брат Хабиба»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) считает, что Умара Нурмагомедова (18-0) незаслуженно продвигают в рейтинге.

«В UFC продвигают его, он не заслуживает этого. Да, он хороший боец, но он никого не побил. Он на 10-й строчке рейтинга, сейчас он дрался с парнем на второй строчке. Его продвигают, потому что он двоюродный брат Хабиба. Он хороший боец, я уважаю его, но UFC продвигают О’Мэлли и Умара, и это разбивает мне сердце.

Еще две недели назад я не был уверен, что получу титульный бой. Когда я победил Жозе Альдо, я не дрался за титул, когда я победил Петра Яна, я не дрался за титул, когда я побил Генри Сехудо, я не дрался за титул. Удачи Умару, он хороший боец, но посмотрим. Он хороший боец, но его продвигают. Это нечестно. Я побил 7-8 бойцов из топа рейтинга, прежде чем оказался здесь», — сказал Двалишвили на своем YouTube-канале.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Теннисист Чуцинь провалился на Олимпиаде-2024 из-за сломанной ракетки
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анкалаев пообещал разбить Ракичу лицо, чтобы ему дали бой за титул

Чемпион ACA Гончаров: «Посмотрел бы бой Аспиналла с Ганом»