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Двалишвили: «Работайте усердно, и все станет возможным!»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) сделал заявление после того, как завоевал титул чемпиона, одолев Шона О'Мэлли (18-2) решением судей на турнире UFC 306.

«Я мечтал об этом моменте всю свою жизнь. В клетке, когда на меня надели пояс, меня наконец осенило: «Мечты становятся реальностью». Работайте усердно, и все станет возможным! Я навсегда благодарен всем моим фанатам, семье и друзьям за их любовь и поддержку», — написал Двалишвили в соцсети X.

Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
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