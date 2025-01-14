Мераб Двалишвили: статистика бойца перед турниром UFC 311

Сегодня, 20:00
Чемпион UFC в легчайшем весе, грузино-американский боец Мераб Двалишвили проведет титульный поединок на турнире UFC 311 с претендентом, россиянином Умаром Нурмагомедовым в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) пройдет в спортивном комплексе «Intuit Dome».
Двалишвили — 34 года. Его рост — 168 см, весовая категория — 61 кг, размах рук — 173 см. Профессиональный рекорд в ММА — 18-4.
Предыдущим соперником бойца по прозвищу Машина был американец Шон О'Мэлли на UFC 306 14 сентября 2024 года в Парадайсе. Мераб выиграл единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона, грузинский боец впервые стал обладателем пояса ведущего ММА-промоушена мира.
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд / время
|
Рекорд
|
15 сентября 2024
|
Шон О'Мэлли (18-2-0-1)
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
18-4
|
18 февраля 2024
|
Генри Сехудо (16-4)
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
12 марта 2023
|
Петр Ян (18-5)
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
20 августа 2022
|
Жозе Алдо (32-9)
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
25 сентября 2021
|
Марлон Мораес (23-13-1)
|
Победа, KO/TKO
|
2 / 4.25
Полностью статистика и результаты боев Мераба Двалишвили доступны на странице спортсмена на нашем сайте.
Поединок Двалишвили и Нурмагомедова станет соглавным событием UFC 311. Ориентировочное время начала — в 7.30 19 января по московскому времени.