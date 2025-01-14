Мераб Двалишвили: статистика бойца перед турниром UFC 311

Мераб Двалишвили проведет поединок на UFC 311 в ночь на 19 января

Чемпион UFC в легчайшем весе, грузино-американский боец Мераб Двалишвили проведет титульный поединок на турнире UFC 311 с претендентом, россиянином Умаром Нурмагомедовым в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) пройдет в спортивном комплексе «Intuit Dome».

Мераб Двалишвили : данные и статистика бойца

Двалишвили — 34 года. Его рост — 168 см, весовая категория — 61 кг, размах рук — 173 см. Профессиональный рекорд в ММА — 18-4.

Предыдущим соперником бойца по прозвищу Машина был американец Шон О'Мэлли на UFC 306 14 сентября 2024 года в Парадайсе. Мераб выиграл единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона, грузинский боец впервые стал обладателем пояса ведущего ММА-промоушена мира.

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