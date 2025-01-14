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Сегодня, 20:00

Мераб Двалишвили: статистика бойца перед турниром UFC 311

Мераб Двалишвили проведет поединок на UFC 311 в ночь на 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images
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Чемпион UFC в легчайшем весе, грузино-американский боец Мераб Двалишвили проведет титульный поединок на турнире UFC 311 с претендентом, россиянином Умаром Нурмагомедовым в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) пройдет в спортивном комплексе «Intuit Dome».

Мераб Двалишвили: данные и статистика бойца

Двалишвили — 34 года. Его рост — 168 см, весовая категория — 61 кг, размах рук — 173 см. Профессиональный рекорд в ММА — 18-4.

Предыдущим соперником бойца по прозвищу Машина был американец Шон О'Мэлли на UFC 306 14 сентября 2024 года в Парадайсе. Мераб выиграл единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона, грузинский боец впервые стал обладателем пояса ведущего ММА-промоушена мира.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Мераб Двалишвили: результаты последних боев

Дата

Соперник

Результат

Раунд / время

Рекорд

15 сентября 2024

Шон О'Мэлли (18-2-0-1)

Победа, UD

5 / 5.00

18-4

18 февраля 2024

Генри Сехудо (16-4)

Победа, UD

3 / 5.00

12 марта 2023

Петр Ян (18-5)

Победа, UD

5 / 5.00

20 августа 2022

Жозе Алдо (32-9)

Победа, UD

3 / 5.00

25 сентября 2021

Марлон Мораес (23-13-1)

Победа, KO/TKO

2 / 4.25


Полностью статистика и результаты боев Мераба Двалишвили доступны на странице спортсмена на нашем сайте.

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Мераб Двалишвили vs Умар Нурмагомедов: дата и время боя

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова станет соглавным событием UFC 311. Ориентировочное время начала — в 7.30 19 января по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311. Результат боя Двалишвили — Нурмагомедов и других поединков вечера ММА можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.
Главный кард UFC 311 в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будут транслировать телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке). Смотреть поединки главного карда можно также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).
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