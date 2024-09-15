Двалишвили ушел от ответа на вопрос о бое с Умаром Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) не стал вызывать на бой второго номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (18-0), когда Джо Роган после боя спросил его об этом противостоянии.

— Следующим в очереди на титул, скорее всего, будет Умар Нурмагомедов. Расскажи нам о своем мнении по поводу этого поединка.

— Ааа...

— Я знаю, что ты только что завоевал титул, и сейчас это, вероятно, кажется сном.

— Я только что выиграл пояс. Я пахал 12 лет для этого. Я уважаю и люблю Дану Уайта, что бы он ни захотел. Я хочу поговорить с ним. Я уважаю его. У нас отличные отношения. Я сейчас чемпион. Я хочу быть рядом. Я хочу... Он... Я хочу... Он легенда. Вот почему у нас есть UFC. И поэтому у нас, у всех, у нас есть цель. Теперь у нас есть возможность драться в UFC. И я уважаю его. Знаете, он изменил мою жизнь. Он нашел меня в поисках боя и привел в UFC. А теперь посмотрите на меня! Я чемпион UFC! Я живу в своей мечте. Я вдохновляю многих людей в своей стране, по всему миру, а я обычный человек.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.