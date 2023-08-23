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Сегодня, 10:05

Мераб Двалишвили отказался драться с Сехудо: «Я готов ждать боя за титул два года»

Двалишвили заявил, что не будет драться до тех пор, пока ему не дадут бой за титул
Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что не будет драться до тех пор, пока ему не дадут бой за титул. При этом он считает, что Алджамейн Стерлинг (23-4) должен получить незамедлительный реванш с Шоном О’Мэлли (17-1).

«Я главный претендент на титул после Алджамейна Стерлинга. Алджамейн должен получить незамедлительный реванш. Я готов подождать один год. Буду ли я драться с Генри Сехудо? Я буду ждать боя за титул.

Леон Эдвардс тоже ждал своего титульного шанса, он ни с кем не дрался. Помимо того, что я боец, я еще и бизнесмен. Мне не нужен денежный бой. Я буду ждать год или два, все это время буду тренироваться», — сказал Двалишвили в интервью FULL SEND MMA.

О’Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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