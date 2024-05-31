Махачев: «Как Порье хочет меня нокаутировать, если это его последний бой в карьере»

Между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махчевым и третьим номером рейтинга в легком весе Дастином Порье произошла небольшая словесная перепалка на пресс-конференции.

Порье: «Лучший исход для меня? Нокаутировать его. Это точно»

Махачев: «Мне жалко его. Как он хочет меня нокаутировать, если это его последний бой в карьере. Он говорил, что собирался завязать»

Порье: «Я заберу у тебя пояс, друг»

Махачев: «Почему ты нервничаешь? Расслабься»

Порье: «Что он несет?»

Махачев: «Он выглядит круто, только с ударниками. Но когда дерется с борцами — выглядит слабо. Это не бокс, это ММА»

Порье: «Ты уснешь, как в боксе»

Махачев: «Посмотрим. Если не постучишь — уснешь как раз ты»

Их поединок станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет с 1 на 2 июня.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.