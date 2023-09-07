Минаков: «У Павловича среди российских тяжеловесов больше всего шансов стать чемпионом UFC»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков (22-2) считает, что второй номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (18-1) может стать чемпионом лиги.

«У Павловича, на мой взгляд, среди российских тяжеловесов больше всего шансов стать чемпионом UFC. У него очень мощный удар, он достаточно выносливый, он еще молод. У него все шансы есть. И то, как Павлович сейчас стал проводить свои поединки, ему только добавляет плюсов. Он стал более агрессивным. Здесь не нужно быть сильным специалистом, чтобы спрогнозировать, что потенциально Серега может завоевать пояс», — заявил Минаков в интервью журналисту Игорю Лазорину.

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.