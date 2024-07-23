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Сегодня, 12:11

Минеев показал, что Исмаилов написал ему после боя

Давид Хачатрян
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (8-1) показал переписку с Магомедом Исмаиловым (1-1).

«Я ему не звонил, он мне написал. Я просто сам не веду соцсети, вообще никакие, и мне присылает сегодня SMM-специалист вот такое вот сообщение. Он мне пишет первое сообщение: «Ты был хорош, а еще драться будем?». Мага, вот я просто уже устал от этого. Мне зачем это?» — сказал Минеев на YouTube-канале Камила Гаджиева.

Минеев победил Исмаилова по правилам бокса единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Источник: YouTube-канал Камила Гаджиева
Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
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