Минеев показал, что Исмаилов написал ему после боя

Сегодня, 12:11
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (8-1) показал переписку с Магомедом Исмаиловым (1-1).
«Я ему не звонил, он мне написал. Я просто сам не веду соцсети, вообще никакие, и мне присылает сегодня SMM-специалист вот такое вот сообщение. Он мне пишет первое сообщение: «Ты был хорош, а еще драться будем?». Мага, вот я просто уже устал от этого. Мне зачем это?» — сказал Минеев на YouTube-канале Камила Гаджиева.
Минеев победил Исмаилова по правилам бокса единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.