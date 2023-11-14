Минеев — о поражении Павловича: «Переживал за Серегу. Он все еще молодой пацан»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал поражение Сергея Павловича от Тома Аспиналла в бою за вакантный пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

«Очень переживал за Серегу, к сожалению, когда вот так случилось. Тут тяжелый вес, каждый удар может быть решающим. Уверен, что Серега вернется сильнее. Он второй номер рейтинга. Для тяжелого веса еще молодой пацан. Уверен, что все еще впереди», — сказал Минеев журналистам.

В ночь на 12 ноября Павлович уступил Аспиналлу нокаутом в первом раунде соглавного поединка турнира UFC 295.