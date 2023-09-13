Минспорт рассмотрит возможное восстановление аккредитации Союза ММА России 14 сентября

В Союзе ММА России сообщили, что заседание комиссии Минспорта по вопросу восстановления аккредитации пройдет 14 сентября. В июне Минспорт приостановил аккредитацию организации на три месяца после инцидента с гибелью подростка на турнире в Амурской области.

«За последние месяцы Союз ММА России разработал и утвердил методические рекомендации по безопасности при проведении соревнований в соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», изменил и утвердил регламент тренерской аттестации Союза ММА России, провел судейские семинары, провел тренерские семинары, провел всероссийский семинар по усилению мер безопасности в ММА, на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета провел программу повышения квалификации «Воспитание духовно-нравственных качеств личности спортсменов в смешанном боевом единоборстве», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Союза.

В турнире в Белогорске 16-летний подросток вышел на бой без шлема и во время поединка пропустил сильный удар в голову. Он был госпитализирован и позже умер в реанимации.